Neuer Song von Drake

Drake hat seine Fans bereits Anfang März mit gleich drei neuen Songs verwöhnt. Sie sollen ein Vorgeschmack auf sein neues Album sein. Und das muss einiges hermachen, denn der Vorgänger „Scorpion“ räumte so ziemlich alles ab, was es abzuräumen gab.

Auf „Soundcloud“ gab es für die Fans bereits die Titel „When To Say When“ und „Chicago Freestyle“. Zum Song „War“ lieferte Drake sogar schon ein Video. Jetzt legt der Rapper noch einen nach. Heute (02.04.) wird eine weitere Single erscheinen. Der Track trägt den Titel „Toosie Slide“. Das kündigte Drake jetzt bei „TikTok“ an.

So überraschend der neue Song kommt, waren übrigens auch die Bilder seines Sohnes Adonis, die Drake zum ersten Mal mit der Öffentlichkeit auf „Instagram“ geteilt hat.

Foto: (c) PRN / PR Photos