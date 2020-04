Neuer Song von Lotte: „Er kam gerade so aus mir raus“

Manchmal wird man einfach so von der Muse geküsst und dann muss es raus: Lotte ist es da nicht anders ergangen und Schwupps war ein neuer Song fertig.

Den hat die Sängerin gleich mal ausschnittsweise mit ihren Fans in ihrer „Instagram Story“ geteilt. Dazu schrieb sie: „Keine Ahnung was mit dem Song passiert und überhaupt. Aber er kam gerade so aus mir raus und darum wollte ich ihn kurz mit euch teilen.“

Lotte versucht sich in dieser angsterfüllten Zeit übrigens vermehrt mit Meditation zu helfen.

Foto: (c) Christoph Köstlin