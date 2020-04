„Nickelback“: Doku kommt bald

Es gibt neue Informationen zur kommenden Dokumentation über „Nickelback“. Während ihrer Tour 2018 zu ihrem Album „Feed The Machine“ hatte die Bands bereits darauf hingewiesen, dass sie ein derartiges Projekt planen.

Gitarrist Ryan Peake verriet jetzt in einem Video auf „Twitter“: „Sie steht schon kurz vor der Veröffentlichung. Bleibt also dran. Ich würde sagen, in den nächsten ein bis zwei Monaten werden etwas für alle haben, die alles zu ‚Nickelback‘ sehen möchten.“

„Feed The Machine“ ist übrigens auch das bisher letzte Album von „Nickelback“ gewesen.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos