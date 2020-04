Nico Santos gibt Tracklist bekannt

Nico Santos hat zwar aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Veröffentlichung seines selbstbetitelten Albums auf den 08. Mai verschieben müssen, doch seinen Fans bietet er jetzt schon einen ersten Leckerbissen darauf. Er hat kürzlich auf „Instagram“ die Tracklist der 14-Track-starken Platte inklusive aller Kollaborationspartner veröffentlicht. Dazu schrieb der Sänger: „Manche Songs kennt ihr vielleicht schon aber es sind bestimmt noch Überraschungen and unerwartete Gäste dabei…“

Und hier ist sie:

1. Better & Lena Meyer Landrut

2. Play With Fire

3. Low On Love

4. Like I Love You & Topic

5. 7 Days

6. Changed

7. Killing Me

8. Easy

9. Walk In Your Shoes

10. Who’s Gonna Love Me Now

11. Nothing To Lose & ToTheMoon

Bonus Tracks:

12. Rooftop & Kool Savs + Kelvin Jones

13. Unforgettable & Álvaro Soler

14. After Party & Ilira

