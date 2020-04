Nico Santos und der Song für seinen verstorbenen Schulfreund

Ein trauriger Tag für Nico Santos, den er jedoch in seiner Musik verarbeitet hat. Auf „Instagram“ hat der Sänger seinen Fans einen Ausschnitt aus seinem Song „Walk In Your Shoes“ dargeboten, der ein sehr persönliches Stück für ihn ist.

Santos erklärte vorgestern (21.04.) dazu: „Heute wäre der 27ste Geburtstag meines besten Jugendfreundes Adri gewesen. Ich habe ihm diesen Song gewidmet, der erzählt was ich alles von ihm lernen durfte und wie ich mit ihm im Gedanken durchs Leben gehe. Er war der lustigste und positivste Mensch und auch einer der talentiertesten Gitarristen, die ich kennenlernen durfte. Ich vergesse niemals die Tage, wo wir uns aus der Schule geschlichen haben, um ‚Red Hot Chili Peppers‘ zu hören. Hier ein kleiner Ausschnitt an seinem Geburtstag! (…) Ich vermisse dich, Adri.“

„Walk In Your Shoes“ findet sich übrigens auf Nico Santos‘ selbstbetitelter Platte, die am 08. Mai erscheint.

Foto: (c) Sascha Hecks Haubold / Universal Music