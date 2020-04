„Niedeckens BAP“: Überraschungssong für Alltagshelden

„BAP“ rund um ihren Frontmann Wolfgang Niedecken haben einen Song für alle Menschen veröffentlicht, die sich nicht in Quarantäne begeben können, sondern weiterarbeiten müssen. Der Titel „Huh die Jläser, Huh die Tasse“. Wie der „Rolling Stone“ berichtet, sollte das Lied eigentlich erst im Spätsommer auf dem kommenden „BAP“-Album erscheinen, doch die Corona-Krise hat den Song dringender denn je gemacht.

Niedecken selbst lässt dazu verlauten: „‘Huh Die Jläser, Huh Die Tasse‘ ist ein fröhlicher Reggae, in dem wir uns unter anderem bei den Menschen bedanken wollen, die beruflich oder ehrenamtlich im weitesten Sinne im sozialen Bereich arbeiten, oft unterbezahlt und in unserer Gesellschaft viel zu wenig beachtet. Jeder, der gerade die Nachrichten über die Corona Pandemie verfolgt, kennt die Bilder von überarbeitetem Pflegepersonal, von Krankenhausärzten, Supermarktkassiererinnen, Busfahrern, Rettungssanitätern, Apothekerinnen, LKW-Fahrern etc. Das sind die Menschen, die uns jetzt den Arsch retten. Wir haben keine Zeit zu verlieren, es gilt alle Kräfte zu bündeln, um den Kampf gegen das neue Virus zu gewinnen. Das, was wir als ‚BAP‘ beisteuern können, ist unsere Musik. In der Hoffnung, dass sie bei den Alltagshelden ankommt und Ihnen Kraft spendet. Wir alle zusammen sollten auf keinem Fall den Humor verlieren. Denn: … dä möht noch jeboore weede, dä domet durchköhm, uns – em Ähnz – die Freud ahm Levve nöhm!“

Übrigens: Wolfgang Niedecken feierte gestern (30.03.) seinen 69. Geburtstag. Die Feier selbst ist ausgefallen.

Foto: (c) Universal Music / Tina Niedecken