Nils Frahm: Überraschende Albumveröffentlichung

Corona sei Dank: Nils Frahm veröffentlicht über Nacht völlig überraschend ein neues Album namens „Empty“, auf dem sich ältere Songs befinden, die es beinahe nicht in die Öffentlichkeit geschafft hätten. Wie „Musikexpress“ berichtet, besteht die Platte des Klavierkünstlers aus melancholisch wohltuenden Klängen. Frahm selbst beschreibt es als „tröstliche Untermalung für turbulente Zeiten“.

Hier die Tracklist von „Empty“:

01 First Defeat

02 A Shine

03 No Step on Wing

04 The Big O

05 Second Defeat

06 A Shimmer

07 Sonar

08 Black Notes

