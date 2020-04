Noah Levi: So schnell ist eine EP fertig

Noah Levi meldet sich mit neuer Musik zurück und davon ist er selbst überrascht. Der Sänger hat nämlich gleich eine ganze EP „Zwischen den Zeilen“ im Gepäck, obwohl das so überhaupt nicht geplant war.

Doch seine Zeit in Köln gestaltete sich produktiver als gedacht und Schwupps waren in einer Woche sechs Songs fertig, berichtete „Sony Music“. Levi selbst sagte: „Irgendwie hat es wusch gemacht, irgendwas war einzigartig an dieser Woche in Köln.“

Diese Songs werden jetzt jeden Sonntag innerhalb von einer Woche veröffentlicht, inklusive dem passenden Musikvideo, gibt Noah Levi auf „Facebook“ bekannt.

Foto: (c) LooMee TV