Norah Jones: Aus einem Gedicht wurde ein Song

Norah Jones hat kürzlich mit „How I Weep“ einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album „Pick Me Up Off the Floor“ veröffentlicht. Die Platte wird am 12. Juli erscheinen. In ihrem neuesten Track trauert die Sängerin mit ihrem ganzen Körper.

Jones selbst sagte laut dem „Rolling Stone Magazine“ dazu: „Eine Freundin hat mich dieses Jahr zur Poesie gebracht. Ihre Poesie, dann gab sie mir Poesiebücher. Das plus der Tatsache, dass ich jeden Abend meinen Kinder Dr. Seuss und Shel Silverstein gelesen habe, hat mich in ein Wortlabyrinth gebracht und ich schrieb dieses Gedicht. Ich mochte es, aber ich bezweifle, dass ich je einen Gedichtband veröffentlichen werde. Deswegen habe ich es in einen Song umgewandelt.“

Vor rund einem Jahr hatte Norah Jones übrigens ihr letztes Album „Begin Again“ veröffentlicht.

Foto: (c) Danny Clinch / Universal Music