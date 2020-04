Offizielle deutsche Vinyl-Charts: Rock & Metal regieren

Laute Töne und Gitarrenklänge sind im März auf den Platten sehr beliebt gewesen. Wie „GfK Entertainment“ berichtet, haben vorwiegend Rock- und Metal-Bands die Top Ten der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts angeführt – allen voran die „Böhse Onkelz“ mit ihrem selbstbetitelten Album. Ihnen folgt auf dem Silberplatz eine der wenigen Ausnahmen, nämlich Rapper Haze mit „Brot & Spiele“. Rang drei geht wieder an einen Rockgiganten und zwar „Pearl Jam“ mit „Gigaton“.

Hier die Top Ten der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts im März 2020:

1. (0) „Böse Onkelz“ – Böhse Onkelz

2. (0) „Brot & Spiele“ – Haze

3. (0) „Gigaton“ – Pearl Jam

4. (0) „F8“ – Five Finger Death Punch

5. (0) „Of Truth And Sacrifice“ – Heaven Shall Burn

6. (0) „Carnivore“ – Body Count

7. (1) „Ordinary Man“ – Ozzy Osbourne

8. (0) „Check Shirt Wizard – Live in `77“ – Rory Gallagher

9. (0) „Live At Wembley Arena“ – ABBA

10.(0) „Viva The Underdogs“ – Parkway Drive

Foto: (c) Candy Welz