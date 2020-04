„Oh Wonder“ präsentieren „Home Tapes“

Die freiwillige Quarantäne hat „Oh Wonder“ zu seinen Wurzeln zurückkehren lassen. Da das britische Pop-Duo mit seiner aktuellen Platte „No One Else Can Wear Your Crown“ derzeit nicht um die Welt touren kann, hat es sich etwas anderes einfallen lassen, um kreativ zu sein.

Wie „Universal Music“ berichtet, werden „Oh Wonder“ alle zwei Wochen einen neuen Song veröffentlichen. Den Anfang machte letzte Woche (03.04.) die Single „Lonely Star“. Das Ganze wird dann unter dem Projekt „Home Tapes“ zusammengefasst. Mehr Einzelheiten dazu hat die Band bisher noch nicht verlauten lassen.

Auf „Instagram“ sind „Oh Wonder“ übrigens sehr aktiv, um ihren Fans die Langeweile zu vertreiben.

Foto: (c) Universal Music