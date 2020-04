Oliver Tree entschuldigt sich bei seinen Fans

Oliver Tree hat eigentlich seine Fans nicht enttäuschen müssen, doch die Coronavirus-Pandemie hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Als Reaktion darauf entstand der Song „Let Me Down“.

Dazu erklärte der US-Musiker: „Ich schrieb ‘Let Me Down’ am Tag nachdem ich meine Album-Veröffentlichung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt hatte. Das war ein harter Schlag für mich, da ich fünf Jahre daran gearbeitet hatte. Dieser Song ist so gesehen eine Entschuldigung an meine Fans da draußen.“

Sein Album „Ugly is Beautiful“ wird laut eigener Aussage in den nächsten fünf bis zehn Jahren erscheinen. Wann genau steht noch nicht fest.

