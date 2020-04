Olly Murs beschäftigt sich an Ostern mit LEGO

Olly Murs hat sich rund um Ostern selbst beschenkt! Der Sänger lässt sich seit Tagen immer wieder neue LEGO-Sets liefern. Und an seinem stetig wachsenden Bausteinfieber lässt er seine Fans natürlich teilhaben. Murs veröffentlicht regelmäßig Videos seiner Bastelsessions auf „Instagram“. Und seine neuesten Modelle stammen aus wahren Film- und Serienklassikern:

Murs hat sich für Ostern mit Motiven und Figuren aus der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ und dem Serien-Epos „Game of Thrones“ eingedeckt. Besonders große Freude hat der 35-Jährige offensichtlich am legendären Zeitmaschine-Sportwagen aus „Zurück in die Zukunft. Als er in einem Video die dafür notwendigen Bausteine auspackt, sagt er: „LEGO, ihr habt’s mal wieder gerockt!“

Übrigens: Olly Murs und seine Freundin Amelia Tank spielen sich gegenseitig Streiche.

Foto: (c) Landmark / PR Photos