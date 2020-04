Olly Murs: “Mission: NOT Impossible”

Olly Murs hat die ultimative Beschäftigung gegen Langeweile gefunden: Er spielt seiner Freundin Streiche. Jeden Tag veröffentlicht der Musiker Clips von mal mehr, mal weniger geglückten Aktionen. Unter anderem füllte er Babypuder in den Fön seiner Liebsten. Das entsprechende Video unterlegte der Brite mit der Titelmelodie der „Mission: Impossible“-Filme. Dramaturgisch ein kluger Schachzug, denn anfangs geht der Streich tatsächlich schief. Als Amelia den Fön nämlich anschmeißt, hat sie ihn noch nicht auf ihren Kopf gerichtet, das Puder fliegt also seitlich an ihr vorbei – und zwar genau auf Ollys Klamotten! Ein klassisches Eigentor.

Der 35-Jährige weiß aber, dass eine „Mission: Impossible“ nie wirklich unmöglich ist, das hat uns Tom Cruise in all den Filmen der Reihe gelehrt. Es kommt zu Versuch Nummer zwei, und dieses Mal nimmt sich Murs der Sache höchstpersönlich an. Er positioniert sich, mit Fön bewaffnet, hinter einer Wand und ruft Amelia zu sich. Als diese dann tatsächlich nichtsahnend ums Eck kommt, erwischt er sie mit der vollen Ladung! Murs kann sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten und pustet gekonnt den Fön aus. Mission ausgeführt! Zum Video schrieb er übrigens das Hashtag „#stilltogether“.

Olly Murs hat seine Freundin übrigens auch schon unliebsam geweckt oder einfach in den Pool geworfen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos