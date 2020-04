Olly Murs: Seine Freundin schlägt zurück!

Wie du mir, so ich dir! Olly Murs‘ Freundin Amelia Tank hat den Spieß umgedreht und mit einem Streich zurückgeschlagen!

Das Fitnessmodel positionierte, während Murs am Handy daddelte, eine Kamera in der Küche. Dann schlich sie sich hinter den Sänger, der offensichtlich nichts ahnte, und schlug zu! Mit einem Tape bewaffnet wickelte Amelia die Hand samt Handy ans Gesicht des 35-Jährigen. Nach mehreren schnellen Umdrehungen war alles fixiert – und Murs angeschmiert! Der eigentlich so schadenfreudige Musiker konnte sich nur unter leichten Schmerzen aus der Klebeband-Umklammerung befreien. Er wimmerte: „Ouh, meine Haare, meine Haare.“ Trotzdem postete Murs die erfolgreiche Rache Amelias auf seinem „Instagram“-Profil. Dabei drohte er aber auch schon mit einem weiteren Streich. Er schrieb: „Amelia, du rennst lieber weg!“

Murs hat seine Freundin unter anderem schon in den Pool geworden, unliebsam geweckt und ihren Fön mit Babypuder sabotiert.

