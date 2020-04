„One World Together At Home“: Starträchtiges Konzert als Live-Album

Acht Stunden, 79 Songs und jede Menge Star-Power. Beim Mega-Konzert „One World Together At Home“ ist am Wochenende (18./19.04.) via Live-Stream alles aus der Musikbranche zusammengekommen, was Rang und Namen hat.

Stevie Wonder gab Bill Withers‘ „Lean On Me“ zum Besten, Taylor Swift performte ihren hochemotionalen Song „Soon You’ll Get Better“, Paul McCartney sang den „Beatles“-Klassiker „Lady Madonna“ und John Legend und Sam Smith taten sich für „Lean On Me“ zusammen. Das komplette Konzert gibt es jetzt auf etlichen Streamingdiensten als Live-Album, berichtet der „Rolling Stone“. Und damit kann man auch gleich etwas Gutes denn, denn die durch das Streamen generierten Einnahmen gehen direkt an den Covis-19 „Solidarity Response Fund“ der Weltgesundheitsorganisation.

Organisiert wurde dieses Mega-Event übrigens von Lady Gaga gemeinsam mit Global Citizen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos