„OneRepublic“: Ryan Tedder versucht sich an Geschicklichkeitstricks

Ryan Tedder hat in der freiwilligen Selbst-Quarantäne eindeutig zu viel Zeit und offensichtlich auch große Langeweile. Der „OneRepublic“-Frontmann hat sich jetzt nämlich diversen Geschicklichkeitsspielen zugewandt, die er meistern will. So versucht er, einen Stapel voller zehn Münzen, die er auf seinen Ellbogen gelegt hat, zu fangen, bevor sie nach unten fallen.

Ein dementsprechendes Video postete der Sänger auf seiner „Instagram“-Seite… allerdings mit keinem großen Erfolg. Tedder selbst kommentierte den Clip mit den Worten: „Zehn Münzen, ein Ellbogen, grenzenlose Zeit in einer Pandemie = Geschichte gemacht?“ Naja, da muss er wohl noch etwas üben.

Wenn Ryan Tedder sich nicht gerade an Geschicklichkeitsspielen versucht, dann zeigt er seine beeindruckenden Tanzbewegungen.

Foto: (c) PRN / PR Photos