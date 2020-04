Patrick Lindner: „Musik gibt Menschen Kraft“

In Zeiten der Corona-Krise macht Musik den Menschen Mut. Dieser Meinung ist auch Patrick Lindner.

Im Interview mit dem „Focus“ sagte der Schlagersänger: „Gerade in schlimmen Zeiten war die Musik immer etwas, was den Menschen sehr viel Kraft gegeben hat. Deshalb ist es schön, dass es Radio und Fernsehen gibt. Dadurch kommen die Menschen auch wieder auf andere Gedanken. Es ist toll, dass viele Künstler nun auch neue Wege gehen, um die Menschen zu erreichen und zu unterhalten. Zum Beispiel via Internet.“ Weiter fügte der 59-Jährige hinzu: „Das ist es, was uns Künstler aufrecht hält: Dass wir unsere Aufgabe auch in diesen Zeiten erfüllen und versuchen, die Menschen zu erheitern. Ich glaube, dass die Leute jetzt Zuhause mehr Musik hören. Man hat daheim öfter das Radio an als im Büro. Und man hört jetzt auch wieder mehr auf die Texte. Es gibt viele Lieder, die sehr gute und tiefgreifende Inhalte haben und an denen man jetzt festhalten kann. Man hört diese Songs jetzt vielleicht unter einem anderen Aspekt. Das geht auch mir so. Bei manchen Songs denke ich: Das passt unglaublich gut in diese Zeit.“

Anfang März konnte Lindner noch einige Konzerte seiner Tour spielen, doch dann war wegen Corona Schluss. Ob die Termine nachgeholt werden, dazu sagte er: „Man hat natürlich versucht, einige Termine zu verschieben. Die Frage ist nur: Wohin verschieben? Man wollte Mai-Termine auf den Herbst legen. Aber derzeit weiß noch niemand, was dann sein wird und ob Konzerte dann wirklich wieder stattfinden können. Trotzdem müssen wir alle versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen.“

Foto: (c) LooMee TV