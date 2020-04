Pietro Lombardi auf der Suche nach einer Duett-Partnerin

Wer wollte nicht immer schon mal gerne mit seinem Idol einen gemeinsame Song aufnehmen. Für Fans von Pietro Lombardi könnte dieser Traum jetzt in Erfüllung gehen. Der Musiker will nämliche einen neuen Sommerhit produzieren, doch dafür fehlt ihm noch eine Duett-Partnerin. Der „DSDS“-Juror will dabei aber nicht auf eine bekannte Sängerin zurückgreifen, sondern er will für dieses Projekt einen talentierten Fan finden.

In seiner „Instagram“-Story erklärte der 27-Jährige: “Ich habe einen sehr, sehr krassen Song, wirklich. Das ist ein Duett. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich jemandem da draußen die Chance gebe, mit mir auf diesem Duett zu sein. Eine Newcomerin. Eine, die eben noch nicht so erfolgreich ist.”

Wie „heute.at“ berichtet, weiß der Sänger aber noch nicht genau, wie er die Suche umsetzen will. Er überlegt wohl, eine Email-Adresse einzurichten, an die ihm potentielle Duett-Partnerinnen ein Video von sich schicken können. Er sucht sich dann die beste Sängerin davon aus.

