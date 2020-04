Pink feiert die „Instagram“-Seite „Goodnews Movement“

Das Coronavirus sorgt aktuell für viele Negativschlagzeilen. Das kann schonmal ordentlich aufs Gemüt schlagen. Gute Nachrichten sind selten, aber durchaus vorhanden. Beispielsweise gibt es auf „Instagram“ eine Seite, auf der Journalisten gute Nachrichten verbreiten können. Diese heißt „Goodnews Movement“. Und diese Bewegung kommt an: Die Seite hat inzwischen fast eine Million Follower. Was aktuell gute Nachrichten sind? Beispielsweise postete kürzlich jemand ein Video aus einem Krankenhaus in Kolumbien. Dort wurde eine 85-jährige Frau, nachdem sie ihre Corona-Infektion erfolgreich überwunden hat, entlassen. Zum Abschied standen alle Krankenhausangestellten Spalier und applaudierten. Ein weiteres Beispiel: Nachdem sich ein achtjähriger Junge aus Amsterdam den Arm gebrochen hat und dieser eingegipst wurde, war er traurig, weil seine Klassenkameraden nicht darauf unterschreiben konnten. Also schickten ihm die Jungs und Mädels ihre Unterschriften kurzerhand digital zu.

Das sind Geschichten, die es manchmal einfach braucht, findet übrigens auch Pink. Die Sängerin teilte einen Beitrag der Seite auf ihrem Profil und schrieb dazu: „Diese Seite ist gut für meine Seele.“

Pink arbeitet aktuell übrigens als volltrunkene Friseurin. Ihr bester, wenngleich auch einziger Kunde? Sie selbst.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos