Pink spendet eine Miilion US-Dollar & kritisiert US-Regierung

Auch Pink hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, das gab die Sängerin via „Instagram“ bekannt. Dort schrieb die 40-Jährige: „Vor zwei Wochen zeigten mein dreijähriger Sohn Jameson und ich Symptome von Covid-19. Glücklicherweise hatte unser Hausarzt Zugang zu Tests und ich wurde positiv getestet. Meine Familie war bereits in häuslicher Isolation und das haben wir in den letzten zwei Wochen nach Anweisung unseres Arztes fortgesetzt. Noch vor wenigen Tagen wurden wir erneut getestet und sind jetzt zum Glück negativ.“

Weiter kritisierte sie die amerikanische Regierung hart und schrieb weiter: „Es ist eine absolute Farce und ein Versäumnis unserer Regierung, Tests nicht allgemeiner zugänglich zu machen. Diese Krankheit ist ernst und real. Die Menschen müssen wissen, dass die Krankheit Jung und Alt betrifft, gesund und ungesund, reich und arm, und wir müssen Tests kostenlos und allgemeiner zugänglich machen, um unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde und unsere Gemeinschaften zu schützen.“ Dann erklärte sie, dass sie 500.000 US-Dollar an den Notfallfonds des University Hospital in Philadelphia zu Ehren ihrer Mutter Judy Moore spenden werde, die dort 18 Jahre lang gearbeitet hat. Auch dem Covid-19-Krisenfonds des Bürgermeisters von Los Angeles werde sie 500.000 US-Dollar spenden.

Am Schluss schrieb sie noch: „DANKE an alle unsere Angehörigen der Gesundheitsberufe und an alle auf der Welt, die so hart daran arbeiten, unsere Lieben zu schützen. Du bist unser Held! Diese nächsten zwei Wochen sind entscheidend: Bitte bleiben Sie zu Hause. Bitte. Bleibe. Home.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos