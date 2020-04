Prinz Charles berichtet über seine Corona-Infektion

Prinz Charles hat seine Coronavirus-Infektion gut überstanden. Jetzt wendet er sich an seine Landsleute und spricht ihnen Mut zu.

In einem einfühlsamen Post auf „Instagram“ schrieb der britische Thronfolger: „Ich habe kürzlich den Infektionsprozess des Coronavirus durchlaufen – glücklicherweise mit relativ leichten Symptomen. Ich befinde mich jetzt auf der anderen Seite der Krankheit, aber immer noch in einem Zustand der sozialen Distanz und allgemeinen Isolation. Es ist eine seltsame, frustrierende und oft beunruhigende Erfahrung, wenn die Anwesenheit von Familie und Freunden nicht mehr möglich ist und die normalen Strukturen des Lebens plötzlich entfernt werden.“ Der 71-Jährige macht seinen Followern aber auch Hoffnung und schreibt weiter: „Niemand von uns kann sagen, wann es enden wird, aber es wird enden“, ist sich Prinz Charles sicher. „Lassen Sie uns bis dahin mit Hoffnung und dem Glauben an uns selbst und an einander leben und uns auf bessere Zeiten freuen!“

In Großbritannien sind islang 2.356 Menschen an der Krankheit COVID-19 gestorben, 29.841 Menschen wurden bislang positiv getestet (Stand 1.4.2020).

Foto: (c) Landmark / PR Photos