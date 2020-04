„Queen“ + Adam Lambert: Corona-Version von „We Are The Champions“

„Queen“ sprechen uns in den schwierigen Zeiten der Coronavirus-Pandemie Mut zu – und zwar auf die Weise, auf die sie es am Besten können: musikalisch. Gemeinsam mit Adam Lambert haben Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor ihren Welthit „We Are The Champions“ virtuell neu aufgenommen und dabei eine winzige, aber entscheidende Kleinigkeit verändert. Statt „we“, also „wir“, singt Lambert „you“, also „du“.

Den Clip teilt May auf seiner „Instagram“-Seite und schrieb dazu: „Diese Version ist für diejenigen unter euch, die die Dinge gerne richtig angehen! Bri.“

Übrigens: Texterin Dana Jay Bein und Sänger Adrian Grimes haben neulich „Bohemian Rhapsody“ zur Corona-Hymne umgedichtet.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos