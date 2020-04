„Radiohead“: EOB – neue Single und Debütalbum

Mit „Olympik“ hat EOB letzte Woche (03.04.) einen weiteren Vorboten aus seinem kommenden Debütalbum „Earth“ geliefert. Hinter EOB steht kein Geringerer als „Radiohead“-Gitarrist Ed O’Brien, der aktuell auf Solopfaden unterwegs ist. Sein Debütwerk kommt am 17. April heraus.

Über das Album lässt der Musiker laut „Universal Music“ verlauten: „Ich wollte über die Liebe sprechen, über Ihre Familie im engeren und weiteren Sinne, darüber, wo wir auf dem Planeten sind, über das größere Bild, über Leben und Tod.” Die Inspiration zu dem Mix aus elektronischen und akustischen Klängen fand EOB in Brasilien: “Beim Karneval in Rio de Janeiro hat alles angefangen. Am Ende ist ein großes, warmes und farbenfrohes Album entstanden.”

Hier die Tracklist:

1. Shangri-La

2. Brasil

3. Deep Days

4. Long Time Coming

5. Mass

6. Banksters [Explicit]

7. Sail On

8. Olympik

9. Cloak of the Night

