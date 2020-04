„Rammstein“ bitten um Geduld

Jetzt ist es klar: Nachdem alle Großveranstaltungen bis zum 31. August in Deutschland verboten wurden, muss auch die Tour von „Rammstein“ weichen… zumindest zu großen Teilen. Dennoch macht die Band ihren Fans auf „Facebook“ Hoffnung.

In einem Statement heißt es: „Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern in allen Ländern an einer Lösung für diese schwierige Situation und hoffen auf das Verständnis all derjenigen, die Tickets für die kommenden Shows erworben haben. Sobald wir genaue und finale Informationen haben, werden wir diese umgehend kommunizieren. Bis dahin bitten wir um Verständnis und Geduld sowie darum von Anfragen an die Veranstalter und das Band-Management oder die Ticketsysteme abzusehen – eine Information erfolgt schnellstmöglich.“

Frontmann Till Lindemann ist übrigens vor einiger Zeit schwer erkrankt gewesen.

Foto: (c) Universal Music / Bryan Adams