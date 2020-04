Rea Garvey: „Ich mache das für…“

Rea Garvey lässt sich von einer Coronavirus-Pandemie nicht davon abhalten, mit seinen Fans zu kommunizieren. Wenn es nicht direkt geht, dann eben übers Internet.

Auf „Instagram“ schrieb der Sänger diesbezüglich neben einem Foto von sich vorm Laptop: „Das ist heutzutage die neue Bühne! Ich sitze vor meinem Computer, spiele Konzerte und mache eine TV-Show nach der anderen von meinem Heim-Studio aus. Ich verspreche, ich mache das für den Junge/das Mädchen, das jetzt in meinem alten Appartement in Dublin wohnt! Ich würde verrückt werden, wenn ich einen Monat lang in diesem kleinen Zimmer eingesperrt wäre. Wir versuchen im Moment alle unser Bestes und ich hoffe, diese kleinen Shows, die wir euch anbieten, helfen euch, die Langeweile zu besiegen und geben euch das Gefühl, Teil der großartigen Welt zu sein, in der wir leben! Wir alle werden uns daran erinnern, wie wir mit dieser Krise umgegangen sind, wenn sie vorbei ist. Deswegen stelle dich jetzt zur Rede und vermeide zu viel Bedauern. Panik hilft niemanden, vor allem nicht einem selbst. Angst führt zu Hass und das Virus fühlt keine Reue, deswegen ist es besser, Angst mit Glauben erlöschen zu lassen und Selbstvertrauen in deinen Glauben zu haben!“

Rea Garvey gibt übrigens wöchentlich live eine Show auf „Instagram“.

Foto: (c) MG RTL D / Markus Hertrich