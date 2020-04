„Revolverheld“: „Mal wieder Lust die eigenen vier Wände zu verlassen?“

Live-Konzerte in Zeiten der Coronavirus-Krise sind doch möglich: „Revolverheld“ machen es vor.

Auf „Instagram“ kündigte die Band an: „Tutuuuut! Big News: Am 23.05. spielen wir in Hannover auf dem Schützenplatz ein Autokino-Konzert! Edit: Aufgrund der vielen Nachfragen: wir spielen live und sind vor Ort! (…) Es dürfen maximal zwei Erwachsene in einem Auto sitzen und eigene Kinder (ab 14 Jahren). Mal wieder Lust die eigenen vier Wände zu verlassen?“

Übrigens: Auch Alligatoah ist bereits in einem Autokino live aufgetreten.

Foto: (c) Benedikt Schnermann / Sony Music