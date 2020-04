Rhodes: Song unter Quarantänebedingungen

Rhodes zeigt, dass Musik auch unter Quarantänebedingungen entstehen kann. Der Song selbst ist zwar bereits letztes Jahr geschrieben worden, das Video entstand jedoch erst zur Coronavirus-Zeit.

Der britische Sänger erklärte laut „Sony Music“ über das Stück: „Ich habe ‚Love You Sober’ letztes Jahr mit meinem guten Freund Rich Cooper geschrieben und das Thema, dass ich mich beim Kampf mit meinen inneren Dämonen in mir selbst verliere und dabei versuche an meiner Liebe festzuhalten, hat bei mir unheimlich viele Ideen freigesetzt und auch bei allen anderen, die in diesen Song involviert waren.“

Seit letzter Woche (17.04.) ist übrigens Rhodes‘ Single „Love You Sober“ inklusive Video zu haben.

Foto: (c) Sony Music