Rihanna: „Ich kann alles machen, was ich will“

Rihanna und ein neues Album – ein leidliches Thema, das die Fans schon ziemlich nervt. Doch auch in ihrem Interview mit der britischen „Vogue“ wollte sich die Sängerin dabei nicht so recht auf die Finger schauen lassen. Sie sagte lediglich: „Ich kann nicht verraten, wann ich etwas veröffentlichen werden… aber ich arbeite sehr aggressiv an neuer Musik. Ich möchte nicht, dass all meine Alben sich wie Themen anfühlen. Es gibt keine Regeln, es gibt kein Format, nichts. Das ist einfach gute Musik und wenn sie mir gefällt, dann packe ich sie drauf.“

Weiter erklärte Rihanna dazu: „Ich habe das Gefühl, dass ich keine Grenzen habe. Ich habe schon alles getan. Ich hatte Hits, ich habe jedes Genre ausprobiert. Jetzt bin ich einfach nur weit offen. Ich kann alles machen, was ich will.“

Rihanna hat übrigens erst letzte Woche (27.03.) einen neuen Song veröffentlicht, doch damit waren ihre Fans gar nicht zufrieden.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos