Rihanna und Jay-Z spenden 2 Millionen Dollar im Kampf gegen Covid-19

Rihanna hat es sich groß auf die Fahne geschrieben, im Kampf gegen Covid-19 ihr Bestmögliches zu tun. Bislang gelingt ihr das sehr gut. Erst kürzlich hat sie angekündigt, dass ihre „Clara Lionel“-Stiftung fünf Millionen Dollar an Fördergeldern an die Menschen spendet, die an vorderster Front gegen die Krankheit kämpfen. Jetzt hat die Sängerin bekanntgegeben, nochmals eine Millionen Dollar obendrauf zu packen. Außerdem schließt sich Jay-Z mit einer Million aus seiner „Shawn Carter Foundation“ an.

Die zusätzlichen zwei Millionen Dollar sollen die nicht erfassten Arbeiter sowie die in Quarantäne lebenden, die Älteren und auch die Obdachlosen unterstützen. Darüber hinaus soll das Geld den Kindern, der im Gesundheitswesen Tätigen in Los Angeles und New York zukommen. Das haben die Geschäftsführerinnen der beiden Stiftungen Justine Lucas und Gloria Carter in offiziellen Statements verkündet.

Rihanna will 2020 auch nutzen, um ihr eigenes Leben grundlegend zu verändern. Sie möchte dieses Jahr das Thema Kinder in Angrff nehmen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos