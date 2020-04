Rita Ora kündigt neuartiges, drittes Album an

Das dritte Album von Rita Ora, an dem die Sängerin gerade fleißig arbeitet, unterscheidet sich sehr deutlich von seinen beiden Vorgängern. Als ersten Vorgeschmack darauf veröffentlichte die Sängerin ja bereits die Single „How To Be Lonely“ inklusive passendem Musikvideo, das unter der Regie von David Meyers entstanden ist.

Gegenüber „The Face“ sagte Ora dazu: „Wo ich mein Gesicht abreißen, bin ich diejenige, die mit dem neuen Album, das kommt, Haut abstößt. Es wird komplett anders als alles, was ich bisher gemacht habe.“

Wann genau mit dem neuen Album von Rita Ora zu rechnen ist, hat sie nicht verraten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos