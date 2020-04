Rita Ora schwelgt an Ostern in Erinnerungen

Was sollen wir tun, wenn an Ostern nichts los ist? Das Coronavirus schränkt uns ein, auch am Feiertagswochenende. Deswegen nahm Rita Ora ihr Handy in die Hand und kramte einige Erinnerungen heraus.

Die Sängerin postete per „Instagram“-Story über 30 Bilder von vergangenen Highlights ihres Lebens. Sei es ein Fotoshooting für die „Vogue“, ein Urlaub in Kenia, eine Wasserrutsche auf den Malediven, eine Backstage-Tanzchoreo mit Charli XCX oder auch ein Geburtstagsparty-Schnappschuss mit Schauspielerin Margot Robbie: Oras Handy hat einiges zu bieten und die 30-Jährige möchte ihre Fans daran offensichtlich teilhaben lassen.

Die Bilder reichen bis ins Jahr 2017 zurück. Damals erschienen die ersten Songs ihrer zweiten Platte „Phoenix“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos