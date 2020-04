Rita Ora übers Älterwerden

Viele Menschen – und vor allem Stars – haben ja mit dem Älterwerden so ihre Probleme: nicht so Rita Ora.

Gegenüber „NME.com“ stellte die Sängerin klar, dass das Alter für sie als Künstlerin keine Rolle spielt. Die 29-Jährige sagte: „Das Problem ist, dass die Unsicherheit durch die Kommentare, die man im Laufe der Jahre liest, auf einen selbst übertragen wird. Man beginnt zu denken: ‚Ich bin nicht mehr so jung wie früher. Ich bin nicht mehr das frische Mädchen auf der Bühne, das ich einmal war.‘ Ich kann stolz sagen: ‚Ja – ich benutze mein Aussehen, weil ich mich in meiner Haut sehr wohl fühle und meinen Körper mag.‘ Aber das gibt den Leuten die Gelegenheit zu sagen: ‚Oh, na ja – du wirst älter.‘ Ich setze mich für diese Mädchen ein, weil das Alter keine Rolle spielt. J. Lo hatte ihren ersten Hit in ihren Dreißigern.“ Außerdem hält Rita Ora die Obsession, die das Alter umgibt, auch für ein sexistisches Thema. Sie meinte: „Männer werden nicht ständig gefragt, wie alt sie sind!“

Rita Ora hat übrigens ein neuartiges, drittes Album angekündigt.

