Robbie Williams betete Coronavirus-Symptome fort

In Zeiten der Not wenden sich viele Menschen an ihren Glauben – so auch Robbie Williams. Als der Sänger aufgrund seiner Reise nach Australien sicherheitshalber in Quarantäne gesteckt wurde, entwickelte er tatsächlich Coronavirus-Symptome und fürchtete um sein Leben.

Der „Sun“ erzählte der 46-Jährige rückblickend dazu: „Ich war in einem Aribnb-Appartement am Ende der Straße meiner Familie in Quarantäne und habe mir Sorgen ums Essen gemacht und darum, dass mir die Medikamente ausgehen. Dann fühlte ich, wie mein Körper träge und müde und schwer wurde und ich überzeugte mich selbst, dass ich das Coronavirus habe.“ Und weiter: „Normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe mich hingekniet und gebetet. Ich dachte an meine Frau [Ayda Field] und meine Familie. Innerhalb von 30 Sekunden habe ich meine Energie angehoben und war verliebt. Und wisst ihr was? Die Symptome gingen weg und die Angst wich. Ich werde mich jetzt selbst gegen niedrige Energie, Gefühle von Wertlosigkeit schützen. Das muss ich tun, denn ich bin depressiv.“

Mittlerweile ist Robbie Williams wieder mit seiner Frau Ayda Field und seinen vier Kindern vereint.

Foto: (c) Away! / PR Photos