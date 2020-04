Robbie Williams und das süße Ständchen für sein Söhnchen

Drogen- oder Alkoholexzesse, das hat Robbie Williams längst hinter sich gelassen. Heute ist der 46-Jährige glücklicher Familienvater von vier Kindern. Das Jüngste ist der zweijährige Beau, und für ihn singt sein berühmter Papa jetzt besonders gerne, nachdem in Zeiten von Corona ja sonst nicht viel geht.

Robbies Frau Ayda postete auf „Instagram“ ein süßes Video, in dem Papa Robbie den kleinen Beau sanft im Arm wiegt und nur für ihn den Song „Ghost on the Canvas“ vom 2016 verstorbenen Country-Sänger Glen Campbell singt.

Der Kleine hat das Ständchen offenbar sehr genossen, denn in dem Clip ist zu sehen, wie er begeistert mit Ärmchen und Beinchen strampelt.

