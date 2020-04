„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ halten an Termin fest

In der Eifel regiert der Optimismus! An Musikkonzerte ist aktuell gar nicht erst zu denken, an das größte Zwillingsfestival des Landes aber schon! Die Planungen für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ gehen trotz Corona-Krise weiter. Eine Sprecherin der Agentur „Live Nation“ sagte laut „Bild“: „‘Rock am Ring‘ und ‚Rock im Park‘ 2020 finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen.“

Die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern habe oberste Priorität und stehe bei allen Überlegungen an erster Stelle.

„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sollen vom 05. Bis 07. Juni am Nürburgring und in Nürnberg stattfinden. Zu den Headlinern gehören dieses Jahr „Green Day“ und „System of a Down“.