Rod Stewart: Ex zweifelt seine Windel-wechsel-Fähigkeiten an

Britt Ekland, die Ex-Freundin von Rod Stewart, hat ernsthafte Zweifel daran, dass ihr ehemaliger Freund wirklich beim Windeln wechseln mithilft. Der Sänger hat in seinen Sechzigern mit seiner aktuellen Frau Penny Lancaster noch einmal zwei Kinder bekommen.

Die Schauspielerin sagte gegenüber dem „Radio Times Magazine“ dazu: „Für Frauen ist es härter, natürlich. Ich war 46, als ich mein letztes Kind bekommen habe. Ich habe das Limit hierbei wirklich bis an seine Grenzen gebracht. Beneide ich meinen Ex Rod Stewart, dass er in seinen 60ern noch Babys haben kann? Ich zweifle ehrlich an, dass er die Windeln gewechselt hat.“

Rod Stewart und Britt Ekland waren übrigens von 1975 bis 1977 ein Paar.

Foto: (c) Away! / PR Photos