Rose McGowan gibt ihr musikalisches Debüt

Rose McGowan widmet sich jetzt auch der Musik. Die Schauspielerin, Künstlerin und Aktivistin bringt morgen (24.04.) ihr Debütalbum mit dem Titel „Planet 9“ heraus. Als Vorgeschmack darauf gab es bereits im Vorfeld die Single „Green Gold“. In einem offiziellen Statement erklärte McGowan laut „Musikexpress“ über den Albumnamen: „Als junges Mädchen machte ich eine schwierige Zeit durch und erschuf mir deshalb eine utopische Welt mit dem Namen Planet 9. Dort fühlte ich mich sicher.“ Mit der Platte teilt sie nun ihre Interpretation, wie dieser Planet klingt.

20 Prozent der Einnahmen gehen übrigens an den Covid-19-Hilfsfond. Hier die Tracklist:

1. Canes Venatici

2. Sirene

3. Now You’re Here

4. Origami

5. Green Gold

6. Lonely House

7. Rise

8. We Are Free

Foto: (c) Landmark / PR Photos