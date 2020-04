Rufus Wainwright verschiebt sein Album und veröffentlicht neue Single

Rufus Wainwright hat einen neuen Song aus seinem kommenden Projekt „Unfollow The Rules“ veröffentlicht, die Single „Alone Time“, inklusive passendem Musikvideo. Über den Track sagte der Sänger laut „Verstärker Medienmarketing“: „‘Alone Time‘ ist das letzte Stück meines kommenden Albums ‚Unfollow The Rules‘, eine altmodische Aufnahme, die versucht, den Zuhörer auf eine reichen Reisen durch die Vielzahl von Erlebnissen zu nehmen, die wir Leben nennen. Es ist mein Glaube, dass alle Entscheidungen auf Einsamkeit beruhen und der Akzeptanz dieser Tatsache. Und das ist oft eine sehr schöne Erkenntnis. Aber in diesen dunklen Zeiten denke ich oft an die Tausenden Menschen, die aufgrund von Covid-19 gezwungen werden, am Ende ihrer Tage intensive Isolation zu erleben. (…) Dieser Track ist ihnen gewidmet.“ Zudem lässt Wainwright verlauten, dass sein Album doch später und zwar am 10. Juli herauskommen wird.

Hier die Tracklist dazu:

ACT I

01. Trouble in Paradise

02. Damsel in Distress

03. Unfollow The Rules

04. You Ain’t Big

ACT II

05. Romantical Man

06. Peaceful Afternoon

07. Only The People That Love

08. This One’s For The Ladies (That Lunge)

ACT III

09. My Little You

10. Early Morning Madness

11. Hatred

12. Alone Time

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos