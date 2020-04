Ryan Reynolds: Große Geste, altbekannter Humor

Ryan Reynolds zeigt Herz – und punktet dabei auch noch mit seinem altbekannten Humor.

Der Schauspieler spendet von jetzt an 30 Prozent des Erlöses seiner Gin-Marke „Aviation“ an die „Canadian Professional Bartender’s Association“. Mit anderen Worten: Reynolds spendet an die Barkeeper seines Heimatlandes. Warum er das tut, erklärte er via „Twitter“. Der 43-Jährige schrieb: „Um fair zu sein: Ohne Barkeeper wäre ich nicht der Vater geworden, der ich heute bin.“

Na, da wird Blake Lively den Barkeepern aber dankbar sein. Die Schauspielerin hat inzwischen drei Töchter mit dem Kanadier.

Foto: (c) Away! / PR Photos