Sam Smith: “Es ist Folter mit einem Happy End”

Wer schön sein will, muss leiden – und Sam Smith leidet so richtig! Der Musiker versucht sich in den eigenen vier Wänden fit zu halten, obwohl er Sporteinheiten schlicht und ergreifend verabscheut.

Den Beweis lieferte Smith jetzt mal wieder mit einem „Instagram“-Post. Der 27-Jährige veröffentlichte in seiner Story ein Bild, auf dem er gequält dreinschaut. Scheinbar hat er gerade ein Training beendet, schließlich sind bei genauem Hinsehen ein paar Schweißperlen auf seiner Stirn zu erkennen. Er schrieb dazu – passend zum Gesichtsausdruck: „Wann werde ich Sporteinheiten mögen? Ich habe wirklich jede einzelne Sekunde meines heutigen Workouts gehasst.“ Aber der Sänger sieht schlussendlich ein, dass Sport eigentlich auch eine positive Seite hat. Relativ versöhnlich fügte er an: „Immerhin fühle ich mich danach großartig. Es ist Folter mit einem Happy End.“

Sam Smith wünscht sich sehr eindeutig ungesündere Tage herbei: Er postete wenige Stunden vorher ein Bild von einem Cheeseburger. Dazu schrieb er: „Ich vermisse dich.“

Foto: (c) Universal Music