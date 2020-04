Sam Smith: „Ich hatte Corona!“

Sam Smith ist sich ziemlich sicher, dass er bereits am Coronavirus erkrankt ist sowie auch seine Schwester. Auch wenn sie sich bisher noch nicht haben testen lassen, um das auch wissenschaftlich belegen zu können. Die Symptome verschwanden bei ihnen allerdings wieder, als es in Großbritannien erst so richtig mit der Corona-Krise losging.

Bei „Beats 1 Radio“ erzählte Smith: „Ich wurde nicht getestet, aber ich weiß, dass ich es habe. Ich behaupte das, denn alles, was ich dazu gelesen habe, stimmte mit meinen Symptomen überein. Ich hatte es!“

Die düstere Coronavirus-Zeit liegt mittlerweile schon lange hinter Sam Smith. Aktuell freut er sich über sein Duett „I’m Ready“ mit Demi Lovato.

Foto: (c) Landmark / PR Photos