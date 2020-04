Samantha Fox soll sich mit Freundin verlobt haben

In den 80ern wurde sie durch Hits wie „Touch Me (I Want Your Body)“ oder „Nothing’s Gonna Stop Me Now“ bekannt: Samantha Fox. Und jetzt hat sich die britische Popsängerin Berichten zufolge mit ihrer Freundin Linda Olsen verlobt.

Eine Quelle sagte der britischen „Sun“: „Sam und Linda sind so glücklich und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen. Sie sind so verliebt und wollen es offiziell machen.“ 2017 hatten das frühere Glamour-Model und Linda Olsen zueinandergefunden.

Samantha Fox verlor 2015 übrigens ihre langjährige Lebensgefährtin Myra Stratton an den Krebs.