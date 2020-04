Samu Haber: „Manchmal erkennt man, …“

Samu Haber ist für viele seiner Fans ein Gott auf der Bühne. Dass er dieser Vorstellung nicht immer gerecht wird, zeigt der „Sunrise Avenue“-Frontmann jetzt mit einem Rückblick-Video in seiner „Instagram Story“.

In dem Clip, den ein Anhänger während eines Konzertes aus der ersten Reihe aufgenommen hat, sieht man, wie Haber mit der Gitarre in der Hand voller Freude über die Bühne läuft. Als er jedoch über eine Lautsprecherbox steigen will, passiert das Malheur. Der 44-Jährige bleibt hängen und stürzt kopfüber auf die Bühne. Der Musiker nimmt es mit Humor, denn er kommentierte dazu: „Manchmal erkennt man, dass man eben doch nicht Superman ist…“

Zu solchen Stürzen wird es diesen Sommer nicht kommen. „Sunrise Avenue“ mussten ihren Abschiedstournee verschieben.

Foto: (c) MPF / PR Photos