Sarah Connor: Neue Single für wohltätige Zwecke

Sarah Connor hat am Abend des 16.04. beim Stay On-Festival von O2 ihre Fans mit einem neuen Song überrascht. „Sind wir bereits?“ heißt die Single, deren Einnahme die Sängerin komplett über Deutschlands größte Spendenplattform „betterplace.org“ an viele etliche wohltätige Einrichtungen spendet. Das berichtet „Universal Music“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu:

„Der Song ist die Momentaufnahme einer Gesellschaft in der Selbstquarantäne. Darin wirft Sarah Connor einen kritischen Blick auf die sozialen Folgen des Kampfs gegen das Corona-Virus. Gleichzeitig enthält der Song auch eine optimistische Botschaft und fragt, was wir aus dieser außergewöhnlichen Phase an Positivem für unsere gemeinsame Zukunft mitnehmen können. (…) Was ursprünglich als Selbstbeschäftigung gedacht war, ist so zum besten Beispiel dafür geworden, was auch in Zeiten großer Einschränkungen für das kulturelle Leben künstlerisch entstehen kann.“

Übrigens: Wer das Live-Konzert von Sarah Connor verpasst hat, kann es noch einmal unter „music.o2online.de“ nachschauen.

Foto: (c) Thomas Brill