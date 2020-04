Sarah: Weiterer Nachwuchs geplant?

Alessio, Söhnchen von Sarah und Pietro Lombardi, ist mittlerweile schon vier Jahre alt. Eigentlich höchste Zeit für ein Geschwisterchen.

So sieht es offenbar auch seine Mutter, denn die sagte in einem „Instagram“-Livetreffen: „Ich glaube, Alessio bräuchte ein Geschwisterchen, um Teilen zu lernen und um die Aufmerksamkeit nicht immer nur für sich alleine zu haben.” In dem Talk gab Sarah auch zu, dass Alessio die Musik seines Vaters deutlich besser findet, als ihre.

Aktuell ist Sarah mit ihrem Fußballer Julian Büscher glücklich.

Foto: (c) RTL II / Magdalena Possert