Sasha liefert seinen Fans ein paar „Sashions“

Was eigentlich nur ein albernes kleines Stück werden sollte, ist jetzt zu einer Art Serie herangewachsen. Sasha hat seinen Namen mit dem Wort „Session“ verschmolzen und die „Instagram“-Rubrik „Sashions“ ins Leben gerufen. Immer wieder postet der Sänger Videos, die in mehrere Bildabschnitte geteilt sind. In jedem dieser kleinen Quadrate ist er selbst zu sehen, und in jedem Quadrat singt er einen bestimmten Part eines Songs. Übereinandergelegt ergeben sich somit astreine “a cappella”-Versionen von verschiedenen Hits.

Angefangen hat Sasha mit seinem Song „I Feel Lonely“, inzwischen gibt es aber auch eine Version des Kindersongs „La Le Lu“ sowie eine umgeschriebene Corona-„Sashion“ von CeeLo Greens „Fuck you“. Künstlerisch brillant, was der 48-Jährige da auf die Beine gestellt hat. Er singt, summt die Schlagzeug-Melodie, beatboxt und übernimmt den Background-Gesang. Eine echt gute Ein-Mann-Band.

Übrigens: Yvonne Catterfeld liebt die „Sashions“. Beim neuesten Clip zu „Fuck You“ ist ihr sogar ein witziges Detail aufgefallen. Sie kommentierte: „Lustig, die vielen Outfits! Ist das extra oder hast du das an mehreren Tagen aufgenommen? Sehr cool!“ Und tatsächlich: Sasha trägt in jedem Quadrat andere Klamotten: Mal ein Hawaiihemd, mal eine Weste und mal mit Krawatte. Er selbst antwortete: „Es ist alles an einem Abend entstanden.“

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music