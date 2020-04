Sasha teilt sich durch sechs

Um eine künstlerisch hochwertige „a cappella“-Version seines Hits „I Feel Lonely“ singen zu können, braucht Sasha sich und fünf Background-Sänger. Blöd nur, wenn es diese fünf Unterstützer aktuell nicht gibt. Die Umsetzung des Projekts scheint also unmöglich, beziehungsweise erschien unmöglich. Sasha hat’s hinbekommen – dank eines sehr kreativen Einfalls!

Der Westfale nahm sich sechsmal beim Einsingen des Hits auf. Dabei performte er jedes Mal einen anderen Part. Als er diese einzelnen Stücke dann zum Schluss übereinanderlegte, hatte er – voilà – die künstlerisch hochwertige „a cappella“-Version von „I Feel Lonely“, performt von Leadsänger Sasha und fünf Background-Sashas. Das Endprodukt postete der 48-Jährige auf „Instagram“. Dazu schrieb er: „Die Isolation macht was mit mir! Manchmal geht es auf, manchmal ab, aber die Zeit für spaßige Projekte nehme ich mir so oder so. (…) Hier ein Song, der gerade irgendwie Programm ist.“

Nicht mehr im Programm ist übrigens die Tour des Sängers. Diese wurde ersatzlos gestrichen.

Foto: (c) Universal Music / Olaf Heine