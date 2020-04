„Scorpions“ arbeiten an neuem Album

„Here I Am, Rock You Like A Hurricane“. Offenbar wollen es Klaus Meine und Co noch einmal wissen. Die „Scorpions“ arbeiten an einem neuen Album. So nutzten die Musiker die Selbstisolation.

Im Gespräch mit der Fan-Seite „Scorpions News“ erzählte der Frontmann von den Herausforderungen, die das getrennte Arbeiten der Mitglieder mit sich bringt: „Da wir nicht zusammen in einem Raum sein können, gibt es keine wirkliche Interaktion.“ Besonders die Anwesenheit eines Produzenten oder Toningenieurs würde im derzeitigen Prozess fehlen. All das, was normalerweise unter deren Aufgabenbereich fällt, übernimmt Meine nun selbst, wenn auch mit ein bisschen Unterstützung von außen: „Dieses Mal ist alles ganz anders, und es ist wahr, ich habe tatsächlich großen Respekt vor den Jungs, die sich mit der ganzen technischen Seite des Album-Machens befassen. Aber es ist großartig, ich amüsiere mich und mit ein wenig Hilfe meines Freundes Martin Buff, kriege die Dinge in den Griff.“

Eine Titel für die neue Platte oder gar eine Single gibt es noch nicht. Fest steht allerdings, dass das Album komplett aus neuen Songs bestehen soll, also anders als sein Vorgänger „Born to Touch Your Feelings: Best of Rock Ballads“ von 2017.

