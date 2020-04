Selena Gomez: „Habe erkannt, dass ich bipolar bin“

Weil sie ganz offen mit ihren psychischen Problemen umgeht, ist Selena Gomez ein tolles Vorbild. Jetzt sprach die Sängerin mit ihrer ehemaligen „Disney“-Kollegin Miley Cyrus in deren „Instagram“-Talkshow “Bright Minded” über ihre Gefühle und Erfahrungen. Sie sagte: „Ich habe erkannt, dass ich bipolar bin.“

Ihre bipolare Störung sei vor kurzem in einem der renommiertesten Krankenhäuser für psychische Gesundheit in den USA entdeckt worden, erzählte sie. Und jetzt will die 27-Jährige alles darüber wissen. Je mehr Informationen sie zu dem Thema bekommt, desto mehr hilft ihr das. Gomez berichtete: „Das hat mir die Furcht genommen.“ Einige Familienmitglieder hätten ängstlich reagiert, aber das wundert die Sängerin nicht. Sie meinte: „Ich komme aus Texas, dort redet man nicht über psychische Gesundheit. Du musst cool wirken.“

Nach der Trennung von Justin Bieber ist Selena Gomez übrigens in ein tiefes Loch gefallen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos